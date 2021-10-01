Российский регион ввел обязательную вакцинацию для ряда граждан

В Свердловском регионе ввели обязательную вакцинацию для работников образования и торговли

Власти Свердловского региона ввели обязательную вакцинацию для ряда сотрудников организаций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении.

В документе указывается, что с 5 октября в регионе должны быть привиты сотрудники, которые работают в сфере образования, обслуживания, общественного питания, в финансовых организациях, такси, почты. Также вакцинироваться должны работники гостиничной сферы, парикмахерских, химчисток, театров, концертных залов и спортивных объектов.

Кроме того, обязательная вакцинация вводится для работников муниципальных служб и органов власти. До 1 ноября перечисленным россиянам нужно будет привиться первым компонентом вакцины, а до 1 декабря — вторым.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила вероятность введения локдауна из-за COVID-19 в России. По ее словам, локдаун в стране вводить не планируется.