Жительница Перми сделала прививку от COVID-19 в 102 года

Жительница Перми Анна И. сделала прививку от COVID-19 в 102 года. Об этом сообщается на сайте минздрава Пермского края.

По данным министерства, женщина чувствует себя хорошо.

«Я подошла к вопросу вакцинации основательно. Изучала, как действуют разные вакцины, и пришла к выводу, что нужно обязательно сделать прививку для собственной безопасности», — рассказала она.

Анна добавила, что планирует сделать еще и прививку от гриппа, но позднее, как и рекомендуют врачи.

Ранее сообщалось, что в Махачкале появился памятник, посвященный ученым и врачам, борющимся с COVID-19. Идея создания памятника принадлежит ученому Магомеду Магомедову. Его поддержали друзья, которые помогли собрать денег на проект. Монумент состоит из двух частей. Одна сторона символизирует трудности, с которыми ежедневно сталкиваются медики в борьбе за жизни пациентов, вторая показывает счастливых детей, держащихся за руки.