В Иркутской области появится первый памятник медикам

В Ангарске в октябре 2021 года появится первый в Иркутской области памятный знак, посвященный медикам. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Памятник появится в новом сквере на пересечении улиц Чайковского и Гагарина. Основой композиции станет чаша с бронзовой змеей из цельного гранита, ее высота составит 4,6 метра. Автором является скульптор Александр Абрамов

В 2022 году в городе планируется создать сквер медиков. «Работа медиков — это ежедневный тяжёлый труд, достойный безграничной благодарности. Уверен, что сквер медицинских работников станет популярным местом отдыха для ангарчан», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что в селе Репьевка Воронежской области впервые за 40 лет начала работать женщина-хирург Ольга Конорева. По словам девушки, она мечтала стать медиком с детства. Она добавила, что занимается пациентами в стационаре, однако при необходимости работает и на «скорой».