В селе Воронежской области впервые за 40 лет начала работать женщина-хирург

Ольга Конорева начала работать в селе Репьевка в 2019 году

В селе Репьевка Воронежской области впервые за 40 лет начала работать женщина-хирург. Соответствующий материал публикует «РИА Воронеж».

Молодая специалистка Ольга Конорева рассказала, что мечтала стать медиком с детства. «Всегда хотела быть именно хирургом. Не знаю, откуда взялось это желание, ведь в семье у нас медицинских работников не было», — пояснила девушка.

Мать героини материала Ольга не оценила стремление дочери связать жизнь с врачебной деятельностью. Женщина отмечает, что всегда видела своего ребенка архитектором. Однако девушка настояла на своем и после окончания школы поступила в медицинский университет.

Как сообщает издание, первую самостоятельную операцию Конорева провела в Воронежской областной больнице, а в Репьевке начала работать в 2019 году.

«Сейчас я и занимаюсь пациентами в стационаре, и веду прием амбулаторных больных. По необходимости оказываю и экстренную помощь по "скорой", — заключила врач. — В сельской больнице нужно быть не просто хирургом, а сразу и травматологом, и нейрохирургом, и где-то даже и пластическим хирургом».

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.

