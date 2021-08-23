Тамбовские врачи получили государственные награды

Медицинские работники Тамбова получили государственные и областные награды за врачебную деятельность. Об этом сообщает «Вести Тамбов».

По информации издания, заведующую инфекционным отделением Рассказовской ЦРБ Галину Махортову наградили орденом Пирогова за самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, звание «Заслуженного врача Российской Федерации» присвоили заместителю главного врача детской поликлиники имени В. Коваля Антонине Козловой. Такую же награду получили заместитель главврача областного онкологического диспансера Николай Огнерубов и заведующий отделением областной больницы Игорь Яковлев.

Согласно материалу, главный врач областной детской больницы Владимир Виницкий был удостоен нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью», который получают за вклад в развитие сферы здравоохранения Тамбовской области.

Известно, что церемония награждения состоялось 22 августа, в День государственного флага Российской Федерации.

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.