В Северной Осетии врачи подарили 95-летнему ветерану протезирование, о котором он мечтал

В Северной Осетии врачи исполнили мечту 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Шевченко. Об этом сообщает Mash Gor в своем Telegram-канале.

Ветерану удалось исполнить два заветных желания — сесть за руль автомобиля и побывать в День Победы на Красной площади. Однако сотрудники местной стоматологии узнали о еще одной мечте — Шевченко было необходимо протезирование.

Врачи решили сделать ветерану подарок. Работа оказалось сложной, так как зубов у пациента не было давно. Но спустя два месяца Шевченко наградил медиков счастливой улыбкой.

В начале августа ветеран из Курганской области Иван Осипов установил памятный знак с именами труженицам тыла из его родной деревни Островка, которая исчезла в начале 1970-х годов. 86-летний ветеран решил увековечить имена матерей и вдов погибших фронтовиков на мраморной плите.