Жительница Уфы отметила вековой юбилей

Жительница Уфы Факия Сираева отметила вековой юбилей. Об этом сообщает «Башинформ».

Факия Сираева — труженица тыла, в годы Великой Отечественной войны работавшая на токарном станке завода №161. Ее муж, ветеран войны Зуфар Сираев, ушел из жизни в 2000 году. В браке они прожили 53 года.

Со столетием именинницу поздравил глава администрации Ленинского района города Олег Котов: «Факия Мухаметзяновна, вы — человек-эпоха, совершивший ратный и трудовой подвиг. Самого глубокого уважения заслуживают ваши человеческие качества: трудолюбие, мудрость, неиссякаемая энергия и беззаветная преданность своей Родине».

Ранее в июле 100-летняя Норма Бейтс, жительница американского города Ньюарк, штат Нью-Джерси, раскрыла секрет своего долголетия. Она заявила, что дожила до такого возраста благодаря тому, что не занималась нездоровыми или аморальными вещами.