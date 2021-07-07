Из жизни
 
Последние новости
Найдены тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Россиянка стала жертвой нападения в США
Нутрициолог раскрыл идеальный рацион разгрузочных дней
Киев ввел санкции против сотни украинцев
Ученые создали «калькулятор смерти» для пожилых
Квентин Тарантино купил кинотеатр с вековой историей
Перечислены главные финансовые ошибки россиян
Коронавирус оказался виновником распространения множества инфекций
На Украине запретили российский сериал «Не родись красивой»
Раскрыт способ удаленно пользоваться компьютером через смартфон
Новости партнеров
Прослушать новость

106-летняя женщина рассказала о секрете своего долголетия

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Жительница Ирландии, отметившая 106-й день рождения, считает секретом своего долголетия спокойствие. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Бриджет Тирни (Bridget Tierney) родилась в 1915 году. Долгожительница утверждает, что никогда не употребляла алкоголь, не курила и не летала на самолете. Кроме того, она рассказала, что всегда питалась свежей едой домашнего приготовления и не притрагивалась к консервам. Ей нравится решать кроссворды, слушать радио и смотреть телевикторины.

У женщины девять детей, 30 внуков, 43 правнука и три праправнука. Все они собрались на ее день рождения, причем одна из внучек и двое праправнуков Тирни для этого прилетела в Ирландию из Италии, где они живут. Чтобы не заразить долгожительницу коронавирусом, непривитые родственники не заходили в ее дом и лишь помахали рукой через окошко.

Ранее сообщалось, что старейшие сестры-близнецы из Австралии отметили 102 день рождения и поделились секретом долголетия. Они считают, что он заключается в том, что они пили воду, а не виски и вино.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman on 106th birthday credits long life to staying calm
107-летняя женщина назвала необходимое для долголетия количество чая
Вдова пережила всех родственников и друзей и умерла в 101 год
Старейшие сестры-близнецы Австралии поделились секретом долголетия
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
20:01 1 июля

Вор решил постирать одежду в доме жертв и попался

19:14 1 июля

16-летняя девушка рассказала о десяти месяцах страданий из-за коронавируса

18:09 1 июля

Принц Гарри и принц Уильям открыли памятник принцессе Диане

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
16:39 1 июля

12-летний мальчик стал самым юным гроссмейстером в истории шахмат

15:37 1 июля

Сотрудница супермаркета поймала оленя среди полок с товарами и попала на видео

14:36 1 июля

Жених и невеста сыграли свадьбу в больнице ради тяжелобольной дочери

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13:10 1 июля

Старейший в мире мужчина раскрыл секрет долголетия

12:18 1 июля

Маленький храбрый краб дал отпор львиному прайду и попал на видео

11:06 1 июля

Врач назвал способы улучшить сон и просыпаться отдохнувшим

Россия
В российском регионе произошла вспышка COVID-19 в интернате для детей-инвалидов
«Возили по церквям и психотерапевтам»
История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
Москвичам с сертификатом о вакцинации упростят доступ в МФЦ
Россиян спросили о необычном способе спасения от жары
 
В российском регионе ввели универсальные «антиковидные» пропуска
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.
Он рухнул при посадке
В Сочи несколько сотен человек получат компенсации после подтопления домов
Все материалы
Мир
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Рекордные траты Минфина поставят рубль под угрозу
Рекордный рост цен в Турции разрушил планы Эрдогана
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
Поющий Енисей.
Сибирский юношеский оркестр выступил на фоне каскадов водосброса ГЭС En+ Group
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
ФСБ задержала готовивших серию терактов в России
Все материалы
Наука и техника
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
В сети раскритиковали «ВкусВилл» из-за удаления рекламы с ЛГБТ-парой
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Принадлежащий владельцу Pornhub порносайт решили закрыть
Ида Галич рассказала об «адских днях» в семье из-за коронавируса
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог предупредил об опасности популярного метода похудения
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Рогатый Человек-сатана отрезал себе пальцы и вставил клыки
Толпа расправилась с напавшим на ребенка леопардом
11-летний вундеркинд окончил университет за один год и задумался о бессмертии
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
Российский авторынок завершил первое полугодие в плюсе
Новый Kia Sportage: раскрыты моторы и оснащение
Южнокорейский кроссовер готовится к дебюту с двумя классическими ДВС
АвтоВАЗ начнет выпускать электрокары и гибриды на новой платформе
Концепт Opel Junior: первая работа Криса Бэнгла
Концепт-кар из восьмидесятых с дизайном девяностых и технологиями 2000-х
В России сфотографировали Toyota Land Cruiser 300 GR Sport
Honda FireBlade: 30 лет «огненному лезвию»
История мотоцикла Honda FireBlade
Обновленный Citroen C3 Aircross добрался до России
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Дагестане создадут мусороперерабатывающие объекты
Военные очистят от мусора заповедный остров Врангеля
В Ставрополе на пальме появились финики впервые за 40 лет цветения
Блогеры отправились в путешествие по России
Школьница купила свадебное платье в секонд-хенде и смастерила наряд на выпускной
Названы самые популярные направления для экскурсионного туризма в России
В Карелии откроют три современных кинозала
Все материалы