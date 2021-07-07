106-летняя женщина рассказала о секрете своего долголетия

Жительница Ирландии, отметившая 106-й день рождения, считает секретом своего долголетия спокойствие. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Бриджет Тирни (Bridget Tierney) родилась в 1915 году. Долгожительница утверждает, что никогда не употребляла алкоголь, не курила и не летала на самолете. Кроме того, она рассказала, что всегда питалась свежей едой домашнего приготовления и не притрагивалась к консервам. Ей нравится решать кроссворды, слушать радио и смотреть телевикторины.

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У женщины девять детей, 30 внуков, 43 правнука и три праправнука. Все они собрались на ее день рождения, причем одна из внучек и двое праправнуков Тирни для этого прилетела в Ирландию из Италии, где они живут. Чтобы не заразить долгожительницу коронавирусом, непривитые родственники не заходили в ее дом и лишь помахали рукой через окошко.

Ранее сообщалось, что старейшие сестры-близнецы из Австралии отметили 102 день рождения и поделились секретом долголетия. Они считают, что он заключается в том, что они пили воду, а не виски и вино.

