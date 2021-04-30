Вдова пережила всех родственников и друзей и умерла в 101 год

Вдова из английского города Блэкпул, графство Ланкашир, пережила всех друзей и родственников, включая единственного сына, и умерла в 101 год. Об этом сообщает газета Blackpool Gazette.

Долгожительница Эллен Бромли (Ellen Bromley), прожившая последние 30 лет в Блэкпуле, скончалась 29 марта. Ее сиделка Полина Филд (Pauline Field) в течение пяти лет ухаживала за престарелой женщиной. По ее словам, после того как у Бромли умерли сын, которому на момент смерти было 27 лет, и 97-летний муж, пенсионерка осталась совсем одна и перестала выходить из квартиры.

«Несколько лет назад ее ограбили, после чего местные полицейские периодически заглядывали к ней, чтобы проверить, все ли у нее в порядке», — рассказывает Филд.

Сиделка переживала, что на похороны пенсионерки придет только она, и связалась с полицейскими. Патрульные охотно отреагировали на просьбу Филд выразить уважение Бромли и 21 апреля, в день похорон, организовали почетный караул возле катафалка.

Ранее сообщалось, что в Австралии в возрасте 94 лет скончался одинокий британский ветеран Второй мировой войны, на похороны которого захотели прийти более 200 незнакомцев. Организация помощи ветеранам не смогла разыскать родственников покойного и опубликовала в Facebook сообщение с приглашением на траурную церемонию.