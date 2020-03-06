Более 200 незнакомцев захотели прийти на похороны одинокого ветерана

Одинокий британский ветеран Второй мировой войны скончался в Австралии в возрасте 94 лет, на его похороны захотели прийти более 200 незнакомцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Брайан Форчун (Brian Fortune) вступил в британскую армию в 1939 году, был ранен и попал в плен во Франции. Оттуда его перевезли в оккупированную нацистами Польшу прямо перед битвой за Дюнкерк в мае 1940 года.

Неизвестно, как и когда мужчина оказался в Австралии. В июне 2019 года он жил в доме престарелых в городе Ипсуич, штат Квинсленд. Форчун заболел и скончался в больнице 11 февраля.

Представитель дома престарелых связался с местным отделением организации, помогающей ветеранам. Ее сотрудники занялись организацией похорон. Найти родственников Форчуна им не удалось, и они опубликовали в Facebook сообщение с приглашением на траурную церемонию. Пользователи поделились публикацией более двух тысяч раз, на приглашение откликнулись свыше 200 человек.

Похороны пройдут 9 марта, на них будут присутствовать официальные лица, бывшие британские солдаты и простые граждане.

Ранее сообщалось, что одинокий ветеран Второй мировой войны из английского города Ньюарк, графство Ноттингемшир, скончался в возрасте 95 лет. Почтить его память пришли более 200 незнакомцев.

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