Более 200 незнакомцев пришли на похороны одинокого героя войны

Одинокий ветеран Второй мировой войны из английского города Ньюарк, графство Ноттингемшир, скончался в возрасте 95 лет. Почтить его память пришли более 200 незнакомцев, сообщает издание The Sun.

Бомбардир Джим Аутон (Jim Auton) совершил 37 вылетов во время Второй мировой войны. В ходе последней военной миссии он был серьезно ранен. У мужчины были повреждены легкие, и он потерял один глаз. Аутон был кавалером ордена Британской империи, награжден 19 медалями за храбрость.

Герой войны свободно говорил на шести языках. После войны ему предлагали работать в британской разведке, но он отказался. Аутон предпочел карьеру инженера.

Его жена Пегги умерла в 2016 году. С тех пор он жил один и боялся, что никто не придет на его похороны. В конце января ветеран скончался.

Представители Королевских военно-воздушных сил Великобритании организовали похороны, на которые пришли более 200 человек. Возле его гроба был выставлен почетный караул Королевских ВВС. Драпированный национальным флагом гроб несли в церковь бывшие и действующие офицеры ВВС.

Ранее сообщалось, что одинокий ветеран Второй мировой войны из английского города Хоршем, графство Западный Суссекс, переживал, что его некому будет хоронить, но проводить его в последний путь пришли сотни незнакомцев. Скорбящих было так много, что они не поместились в часовне во время отпевания, и некоторым пришлось ждать на улице.

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