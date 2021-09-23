Дагестанские ученые установили монумент в честь борющихся с COVID-19 врачей

В научно-оздоровительном комплексе Журавли в Махачкале появился памятник, посвященный ученым и медикам, борющимся с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал MashGor.

Идея создания памятника принадлежит руководителю комплекса, ученому Магомеду Магомедову. Его поддержали друзья, которые помогли собрать денег на проект.

Памятник состоит из двух частей. Одна сторона символизирует трудности, с которыми ежедневно сталкиваются медики в борьбе за жизни пациентов. А вторая ― показывает счастливых детей, держащихся за руки.

Ранее сообщалось, что в Ангарске (Иркутская область) появится первый памятный знак, посвященный медикам. Его планируется установить в октябре 2021 года. Основой композиции станет чаша с бронзовой змеей из цельного гранита, ее высота составит 4,6 метра. В 2022 году в городе планируется создать сквер медиков.