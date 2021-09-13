В поликлинике Нижнекамска установили новое медицинское оборудование

Первая поликлиника Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (ЦРМБ) получила новое медицинское оборудование. Об этом сообщает информагенство «Татар Информ».

По информации издания, в учреждении установили маммограф и флюорограф, общая стоимость которых составила около 16 миллионов рублей. Отмечается, что аппараты закупили благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Цифровое оборудование нового поколения дает возможность врачам получать более качественную картинку при обследовании пациентов — это позволит медикам с большей точностью проводить диагностику», — подчеркнули сотрудники Минздрава республики Татарстан.

Известно, что всего в Нижнекамской ЦРМБ работает четыре флюорографических кабинета, два из которых — в первой поликлинике.

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.