Российский врач покорила Эльбрус и водрузила на нем флаг своей больницы

Врач-офтальмолог из Омска Екатерина Калижникова покорила самую высокую гору России Эльбрус и водрузила на ее вершине флаг клинической больницы имени Выходцева. Об этом сообщает сетевое издание БК55.

Калижникова занимается альпинизмом не первый год. В 2018 году она уже совершала восхождение. Теперь Калижникова планирует подняться на Арарат.

Ранее Эльбрус покорил вместе с отцом 14-летний школьник из Рязани Андрей Спирин. По словам мужчины, забраться на вершину им удалось лишь с третьей попытки. На очереди у них — Казбек.

Гора Эльбрус — это самая высокая вершина России. Она включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Высота Эльбруса над уровнем моря составляет 5642 метра.