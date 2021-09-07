Российский школьник покорил самую высокую гору страны

14-летний школьник из Рязани Андрей Спирин вместе с отцом покорил самую высокую гору России Эльбрус. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

По словам отца мальчика, забраться на вершину горы им удалось лишь с третьей попытки. «В этот раз мы извлекли уроки из прошлых ошибок, темп взяли заведомо низкий. Шли умышленно медленно, стараясь экономить кислород, остановки делали редко, но основательно, на 20-30 минут. Так мы пытались акклиматизироваться к нарастающей высоте», — рассказал мужчина.

Сам школьник заявил, что на очереди к покорению у него с отцом — Казбек. «А так, мечта из реально реализуемых — семитысячный пик Ленина в Киргизии», — отметил Спирин.

Ранее альпинист Рустам Набиев решил покорить одну из высочайших гор мира на руках, используя только ледорубы. Лишившийся обеих ног в результате ЧП бывший военный уже одолел подъем на Эльбрус, но останавливаться на достигнутом не планирует. Его следующей целью станет восьмая по высоте гора мира Манаслу, которая находится в Гималаях.