Россиянин покорит одну из высочайших гор мира на руках

Альпинист Рустам Набиев решил покорить одну из высочайших гор мира на руках, используя только ледорубы. О своих планах россиянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Лишившийся обеих ног в результате ЧП бывший военный уже одолел подъем на Эльбрус, но останавливаться на достигнутом не планирует. Его следующей целью станет восьмая по высоте гора мира Манаслу, которая находится в Гималаях.

Для того чтобы справиться с амбициозной задачей, житель Уфы тренировался последние полгода. Он хочет стать первым, кто покорит вершину, пользуясь одними ледорубами. «Идея взойти на один из восьмитысячников появилась из ниоткуда, потому что у нас не было такой цели. После того, как мы впервые взошли на Эльбрус, мы должны были после этого куда-то взойти на гору повыше», — рассказал россиянин, признавшись, что сначала подумывал совершить подъем на 7134 метра и покорить пик Ленина.

Набиев отметил, что осознает все возможные риски, однако верит, что 40-дневная экспедиция пройдет успешно.

Ранее сообщалось, что россияне Ольга и Иван стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев. «Мы с семьей участвовали в этом чемпионате и стали вице-чемпионами. И на следующий год уже в самой в Финляндии мы будем представлять Россию», — рассказала Ольга. По ее словам, первое место в конкурсе заняла жительница Казахстана.