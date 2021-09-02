Россиянин сделал уникальные кадры морского зайца в Карелии

В Карелии россиянину удалось сделать уникальные кадры морского зайца. Видео опубликовало сообщество Общественного контроля города Кеми на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчине вел съемку с помощью квадрокоптера в Кемской губе в акватории Белого моря. Устройство довольно близко подлетело к животному и не спугнуло его — на кадрах можно заметить, как морской заяц спокойно лежит на каменистом берегу и разглядывает камеру.

Подписчики сообщества в комментариях под публикацией восхитились диким животным. «Любопытный зайка», «Какой милашка», «Красавец!», «Такой хорошенький», «Очень красивый, милашечка!» — написали они.

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