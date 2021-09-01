В красноярский зоопарк переехали восемь московских пингвинов

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» переехали восемь пингвинов Гумбольдта, которые раньше проживали в зоопарке в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее в зверинце было три особи этого вида, а теперь их количество увеличилось до четырех самочек и семи самцов. Приехавшим из Москвы морским птицам пришлось провести месяц на карантине, во время которого за ними наблюдали ветеринарные врачи и зоологи.

Отмечается, что новым особям понравился бассейн, в который их поместили, а также ближайшая лужайка. Помимо в них в зоопарке проживает и другой вид пингвинов — очковые. Их родина — это Южная Африка, в то время как пингвины Гумбольдта — с южной оконечности Южной Америки.

В мае одинокий пингвин прыгнул в лодку к туристам и поразил их. На опубликованных в сети кадрах видно, как птица запрыгивает на борт лодки, осматривается и остается плыть с туристами в море Росса в Антарктиде. Пассажиры фотографировали пингвина, стараясь сохранять спокойствие, чтобы не напугать его. Через десять минут тот нырнул обратно в воду.