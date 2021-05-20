Одинокий пингвин прыгнул в лодку к туристам и поразил их

Пингвин запрыгнул на борт лодки и остался на некоторое время плыть вместе с туристами. Поразивший путешественников случай попал на видео, ролик и подробности опубликовал Daily Mail.

На кадрах видно, как птица запрыгивает на борт лодки, осматривается и остается плыть с туристами в море Росса в Антарктиде. Пассажиры фотографировали пингвина, стараясь сохранять спокойствие, чтобы не напугать его. Через десять минут тот нырнул обратно в воду.

Полярный гид и фотограф Джон Бозинов (John Bozinov) отметил, что пингвин вел себя дружелюбно, так как был в одиночестве — поблизости не было ни его сородичей, ни других хищников. Туристы также не стали трогать животное, так как есть потенциальный риск передачи через человека болезней от одной колонии пингвинов к другой.

«Честно говоря, я был очень шокирован. Я провел сотни часов в лодках, плавая вокруг колоний пингвинов, но такой случай произошел впервые. Мы были в этом районе несколько часов и за все время не увидели ни косаток, ни тюленей», — добавил гид.