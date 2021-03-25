Заплывшие в каналы Венеции дельфины попали на видео и удивили местных жителей

Два дельфина проплыли по каналам популярного итальянского города Венеция и попали на видео. Кадры и подробности произошедшего публикует The Verge.

В понедельник, 22 марта, два дельфина были замечены около восьми утра в городском канале рядом со знаменитой площадью Сан-Марко.

Появление животных очень удивило местных жителей. «Это была огромная радость для всех нас в такое тяжелое время», — поделился впечатлениями житель Венеции Лука Фолин (Luca Folin).

На кадрах видно, как дельфины плавают в канале, поднимая свои спины из воды, рядом с проходящими мимо лодками. Жители города громко восхищаются ими и снимают видеоролики на память.

Как сообщает издание, чтобы вывести дельфинов обратно в море, подальше от судоходства по каналам, власти использовали «акустические устройства». Тем не менее, точной информации о местонахождении животных сейчас нет.