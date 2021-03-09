Двое мужчин захотели помочь дельфину на берегу Черного моря и возмутили россиян

В Краснодарском двое спасателей помогли молодому дельфину, которого волнами выбросило на берег Черного моря. Произошедшее попало на видео, опубликованный в закрытом Instagram-аккаунте @krasnosdar_kray ролик возмутил российских пользователей соцсети.

На размещенных в сети кадрах видно, как двое мужчин поднимают дельфина руками и пытаются передвинуть его с мелководья на глубину. «Он боролся за жизнь, но не мог справиться с волнами», — говорится в подписи к посту.

Инцидент произошел в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе. Известно, что сотрудники местной аварийно-спасательной службы из дежурной смены случайно заметили животное из окна, надели специальные костюмы и выдвинулись ему на помощь.

Подписчики сообщества неоднозначно отнеслись к поступку спасателей и поделились своим мнением в комментариях. «Сомнительное спасение», «Тягают его на одном месте — помощь, называется, оказывают. Как в басне Крылова — да только воз и ныне там», «Дельфины просто так никогда не оказываются на берегу: отправлять его обратно в море — обречь его на смерть», «Они его не добили там по неосторожности?», «Это животное больное. В таких случаях нужен врач, а не десяток рук, толкающих на верную гибель», «Им надо оказывать помощь и никогда не выпускать в море. Здоровый дельфин не выбросится на берег», — писали они.

Также под публикацией появился комментарий специалистов местного центра спасения дельфинов «Дельфа». В организации подтвердили, что в большинстве случаев появление дельфинов у берега означает их болезнь. «Спасти такого дельфина можно только с помощью экстренной терапии и долгосрочного лечения. Выталкивать в море нельзя! Животное обессилено и просто утонет», — заключили там.