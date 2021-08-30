Котята переднеазиатского леопарда отправились на первую прогулку в зоопарке Сочи

Котята переднеазиатского леопарда, родившиеся от прибывших из Швеции самки Шивы и самца Филоу, отправились на первую прогулку. Видео с ними было опубликовано на YouTube-канале Сочинского национального парка, где и обитают животные.

Звери появились на свет 30 июля. Последние дни они неоднократно пытались вывалиться из логова, однако за ними присматривала Шива. В итоге один из них все же выпал на грунт и несколько минут провел за пределами вольера.

«Небольшое путешествие за пределы логова состоялось успешно. Наконец-то первое знакомство с миром произошло», — сказал в беседе с MK.RU заместитель директора по программе восстановления леопарда на Кавказе сочинского нацпарка Умар Семенов.

Ранее молодой леопард устроил охоту в сочинском нацпарке и попал на видео. На кадрах, запечатленных при помощи фотоловушки, видно как годовалый хищник по кличке Лео осторожно подбирается к водоему, который сотрудники парка соорудили специально для того, чтобы леопард мог оттачивать свои охотничьи навыки. На несколько секунд хищник замирает на берегу, а затем резко бросается в воду.