Голодный леопард 90 минут сражался с храбрым дикобразом и потерпел поражение

Леопард в ЮАР напал на дикобраза и остался ни с чем

Леопард напал на дикобраза в Национальном парке Крюгера в ЮАР и потерпел поражение. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

57-летняя фотограф Мариетта Лэндмен из города Джордж, ЮАР, приехала в национальный парк в выходной и стала свидетельницей длившейся 90 минут схватки леопарда и дикобраза. Женщина подчеркнула, что ранее никогда не видела ничего подобного.

На записи с животными видно, как хищная кошка выслеживает колючего грызуна, а затем нападает на него. Сражение длилось около полутора часов с перерывами. Леопарду несколько раз приходилось отвлекаться, чтобы извлечь застрявшие в лапах колючки и зализать раны. Храбрый дикобраз не собирался отступать и просто стоял на месте, будто хотел подразнить хищника.

В конце концов леопард признал поражение. Противники объявили перемирие и скрылись.

Ранее сообщалось, что молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат, штат Уттар-Прадеш, попытался подобраться к дикобразу и остался ни с чем. Потерпев неудачу, леопард быстро удалился прочь.

