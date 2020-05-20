Молодой леопард напал на умного дикобраза, остался ни с чем и попал на видео

Молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат, штат Уттар-Прадеш, попытался подобраться к дикобразу и остался ни с чем. На видео с животными обратил внимание сайт NDTV.
В субботу, 16 мая, офицер Индийской лесной службы Рамеш Пандей (Ramesh Pandey) опубликовал в Twitter видеозапись, на которой леопард и дикобраз встретились на пустынном участке дороги после наступления темноты.
На записи видно, как молодой леопард подходит к дикобразу, который быстро поднимает колючки, чтобы отпугнуть хищника. Не испугавшись, большая кошка наклоняется и пытается ударить дикобраза лапой, когда тот приближается, но промахивается. Потерпев неудачу, леопард быстро удалился прочь.
В большинстве случаев леопарды побеждают дикобразов, так как они научились охотиться на них и избегать уколов острых иголок. В этом случае хищник был не столь успешен. «Молодому леопарду непросто справиться с умным дикобразом», — написал Пандей в комментарии к видео.
С момента публикации видео набрало более 44 тысяч просмотров, более 3,6 тысячи лайков и множество комментариев.
«Дикобразы очень смелые и знают свои сильные стороны», — написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера, ЮАР, турист запечатлел на видео противостояние леопарда и дикобраза. Леопард несколько раз подбирается к жертве, но никак не может схватить ее из-за длинных острых игл.