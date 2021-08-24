Леопард поохотился в сочинском нацпарке и попал на видео

Охота молодого леопарда из сочинского нацпарка на нутрию попала на видео

Молодой леопард устроил охоту в сочинском нацпарке и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Кубанские Новости».

На кадрах, запечатленных при помощи фотоловушки, видно как годовалый хищник по кличке Лео осторожно подбирается к водоему, который сотрудники парка соорудили специально для того, чтобы леопард мог оттачивать свои охотничьи навыки. На несколько секунд хищник замирает на берегу. а затем резко бросается в воду.

После этого леопард удаляется, держа в зубах свою добычу — ей оказалась нутрия.

Ранее в августе сообщалось, что сотрудники Сайлюгемского национального парка при поддержке Русского географического общества (РГО) обнаружили новый очаг обитания снежного барса на Алтае. Специалисты заметили как минимум шесть особей — двух неизвестных самок с двумя барсятами у каждой и двоих самцов — благодаря камерам, установленным в горном районе Северо-Чуйского хребта.