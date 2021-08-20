Медведь вывел фотоловушку из строя и попал на видео

Бурый медведь перевернул одну из фотоловушек в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае и вывел точку наблюдения за леопардами, тиграми и другими животными из строя. Видеозапись появилась на YouTube-канале нацпарка.

Зверь заметил камеру и стал с ней играть, в результате он перевернул ее на 180 градусов и установленное на дереве устройство могло снимать только землю под собой. После этого в объектив больше не попало ни одно животное. Повреждение камеры оказалось не серьезным, она подлежит ремонту.

Ранее в августе в Бурятии медведь вышел к горячим источникам и прошелся по территории бухты Змеевая, сразившись по пути с информационным стендом. На опубликованных кадрах видно, как косолапый заглядывает в окно одного из домиков и трясет установленный возле туристической тропинки информационный стенд. Любопытное животное успело попробовать на вкус канистру и пару стаканчиков, а также заглянуть в туалет.