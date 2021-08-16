Прогулка вышедшего к горячим источникам в Бурятии медведя попала на видео

Медведь наведался в бухту Змеевая и прогулялся по территории

В Бурятии медведь вышел к горячим источникам и прошелся по территории бухты Змеевая, сразившись по пути с информационным стендом. Прогулка медведя попала на видео, кадры опубликовали в Telegram-канале «KP.RU»

На записи видно, как косолапый заглядывает в окно одного из домиков и трясет установленный возле туристической тропинки информационный стенд. Любопытное животное успело попробовать на вкус канистру и пару стаканчиков, а также заглянуть в туалет.

Представители Федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» (ФГБУ «Заповедное Подлеморье») в беседе с журналистами «Байкал Daily» рассказали, что прогулку косолапого сняла на видео государственный инспектор Диана Шангареева.

В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» отметили, что у медведей сейчас наступил период нагула. До залегания в берлоги косолапым нужно накопить жиру, как правило, около 20 процентов от общего веса.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медведь устроил «разминку» на турнике прямо в беседке для фотосъемки, которая расположена на территории заказника. По словам инспектора Сергея Ерыкова, хищник таким образом «маркировал» территорию.