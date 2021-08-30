Более 400 человек провели уборку у Эльбруса

В экологической акции «Чистая гора — 2021», прошедшей на склонах Эльбруса, приняли участие более 400 человек из разных регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии, при поддержке которого проводилось мероприятие, были очищены трассы — от станции «Мир» до станции «Гара-Баши».

В числе волонтеров были жители республики, других регионов страны, сотрудники министерства, санатория «Грушевая роща» и представители курорта.

Акция «Чистая гора» проходит на склонах Эльбруса с 2018 года. В прошлом году убирать мусор помогали 320 человек — волонтерам удалось собрать около 50 тонн мусора.