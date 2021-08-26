На Эльбрусе завершились испытания инновационной куртки с подогревом

На Эльбрусе протестировали альпинистскую куртку с модулями из греющей ткани

На Эльбрусе завершились испытания инновационной альпинистской куртки с модулями из греющей ткани. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Уточняется, что одежду тестировали в течение месяца в экстремальных погодных условиях. Ткань для нее создал российский стартап «АрктикТекс», который входит в Северо-Западный наноцентр Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано».

В состав ткани вошли углеродные нанотрубки, которые позволяют превратить ее в самостоятельный нагревающий элемент. Используемая технология дает возможность равномерно обогреть одежду на большой площади при помощи портативного источника энергии. При этом температура не превышает 45 градусов, что обеспечивает комфорт и безопасность для носителя куртки.

«Первая ночевка была на высоте около 4200 метров, вторая — 4000 метров над уровнем моря. Спали сидя, с двух сторон скалы. Дул сильный ветер, температура минус 10-15 градусов», — поделился член Федерации альпинизма России Андрей Михайлишин.

По его словам, благодаря удачному расположению греющих элементов куртка помогла сохранить тепло. Она прогрелась до комфортной температуры всего за 40 секунд, а заряда аккумулятора хватило на шесть часов непрерывной работы.

Полученные в ходе тестирования результаты будут использовать при разработке других альпинистских изделий с греющими элементами. Кроме того, обсуждается вопрос о серийном производстве модели.

