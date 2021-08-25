На фестивале в Приэльбрусье установили 30 мировых рекордов

В Приэльбрусье по инициативе общероссийского спортивного движения «Сильная Россия», Министерства туризма и курортов КБР, Министерства культуры КБР, администраций муниципальных образований состоялся фестиваль мировых рекордов. Об этом сообщает «НИА-КУБАНЬ».

Мероприятие прошло на площадке возле пансионата «Иткол». В установлении рекорд могли принять участие все желающие. Десятки зрителей выполнили одновременное десятикратное приседание. Тимур Куготов шесть раз подряд забрался по десятиметровому канату. Ислам Гукетлов выжал лежа штангу весом 200 килограммов, 71-летний ветеран спорта Черим Ингушев более 50 раз поднял 35-килограммовую штангу.

Всего было установлено 30 рекордов.

По словам автор идеи, первого заместителя председателя общероссийского спортивного движения «Сильная Россия» Марата Узденова, все достижения будут зарегистрированы в ежегодном выпуске «Книги рекордов России», а Кабардино-Балкария по итогам фестиваля становится рекордсменом среди субъектов СКФО.