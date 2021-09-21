В России предложили ввести денежную премию для онкологов

Ассоциация онкологов России предложила ввести денежную премию для врачей, которые добились успехов в региональном здравоохранении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внештатного онколога Минздрава Российской федерации, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна.

По информации издания, на Международном форуме онкологии и радиотерапии For life представители ассоциации выступили с инициативой организовать конкурс среди онкологов и врачей других специальностей, которые работают в сфере регионального здравоохранения. Премия будет названа в честь основоположника онкологии в России Александра Савицкого.

Исполнительный директор Ассоциации онкологов России Олег Клепковский отметил, что конкурс будет состоять из 10 номинаций, за победу в каждой из которых предусмотрено денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.