Еще один российский регион ввел QR-коды для посещения общественных мест

В Курской области с 11 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест

В Курской области с 11 октября для посещения общественных мест потребуется QR-код. О введении новых ограничений сообщается на сайте регионального правительства.

Там уточнили, что такая мера позволит в будущем увеличить заполняемость концертных площадок, театров и других общественных мест.

Также в российском регионе из-за ситуации с COVID-19 усилят контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляции для амбулаторных больных и тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«Несмотря на все наши усилия, к сожалению, темпы вакцинации отстают от желаемого. Прямая причина роста заболеваемости — как раз низкий уровень вакцинации. Целевые показатели не достигнуты», — заявил губернатор Роман Старовойт на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

Ранее инфекционист Поздняков объясниль необходимость внедрения QR-кодов в регионах. По его словам, такая мера оправдана, потому что люди по-прежнему игнорируют требование о соблюдении социальной дистанции и не обладают достаточной иммунной защитой.