Российский регион ужесточил ограничения из-за коронавируса

Власти Татарстана с начала следующей недели ужесточат в регионе новые ограничения по коронавирусу из-за роста случаев заражения. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики, передает РИА Новости в четверг, 7 октября.

В российском регионе театры, кинотеатры, цирки и концертные залы можно будет заполнять только наполовину от их вместимости, однако количество зрителей не должно превышать 500.

В случае если все сотрудники этих учреждений будут вакцинированы, кроме тех, кому нельзя вводить прививку по медицинским показателям, они смогут работать при заполняемости 70 процентов. Однако посетителям старше 18 лет необходимо предъявить действующие QR-коды о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19.

На таких же условиях будут проводиться спортивные, зрелищные и развлекательные мероприятия. Гостиницы и хостелы могут работать при условии, что их номерной фонд заполнен не более чем на 50 процентов. Возможна полная заполняемость при условии, что все сотрудники будут привиты от коронавируса, не считая имеющих медицинские противопоказания.

При посещении кафе и ресторанов, спортзалов, бассейнов, аквапарков, ТРЦ и непродовольственных магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров россиянам нужно предъявить действующий QR-код о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19.

Ранее, в сентябре, из-за ситуации с пандемией коронавируса отменили очные культурно-массовые мероприятия. Власти региона приостанавливают проведение на территории субъекта массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Меры будут действовать до особого распоряжения и улучшения обстановки с заболеваемостью в регионе.