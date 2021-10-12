Роспотребнадзор назвал число регионов с обязательной вакцинацией части граждан

В 38 регионах России ввели требования о вакцинации от COVID-19 части жителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что речь идет о группах людей, «которые являются декретированными категориями, имеют большой контакт с лицами, с потребителями различных услуг».

Попова добавила, что ограничительные мероприятия для пожилых людей введены в 64 регионах России, система QR-кодов для посещения культурных мероприятий — в 26 субъектах, на объекты общепита — в 22, на спортивные события — в 25 субъектах. В 13 регионах страны без QR-кодов не пускают в гостиницы.

При этом глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что 43 миллиона жителей страны полностью вакцинировались от коронавируса, это составляет почти треть от населения России.

Также глава Минздрава заявил, что в России фиксируется рост больных COVID-19, госпитализированных в тяжелом состоянии. На сегодняшний день число таких пациентов составляет 11 процентов.