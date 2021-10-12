В России зафиксирован рост числа тяжело больных с COVID-19

Мурашко: в России фиксируется рост числа тяжело больных пациентов с COVID-19 на 11%

В России фиксируется рост больных COVID-19, госпитализированных в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день число таких пациентов составляет 11 процентов. «Практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию», — заключил министр.

Мурашко добавил, что около 6,1 тысячи инфицированных нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Ранее в Минздраве сообщили о росте заболеваемости COVID-19 по всей России — за последнюю неделю он составил 16 процентов. Особую тревогу вызывают такие регионы, как Оренбуржье, Республики Татарстан и Башкортостан. В стране развернуто около 255 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них большая часть — примерно 235 тысяч — заняты.

По данным на вторник, 12 октября, в России за последние сутки выявили 28 190 новых случаев заболевания. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 832 964. За минувшие 24 часа скончались 973 человека — это новый максимум с начала пандемии.