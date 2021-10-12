Минздрав сообщил о росте заболеваемости COVID-19 по всей России

Минздрав: рост заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю составил 16 процентов

Рост заболеваемости COVID-19 по всей России за последнюю неделю составил 16 процентов. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Министр также отметил, что в 11 российских регионах темпы прироста заболеваемости составили более 30 процентов. По его словам, особую тревогу вызывают Оренбуржье, Татарстан и Башкирия.

В стране развернуто около 255 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них большая часть — примерно 235 тысяч — заняты.

По данным на 12 октября, в России за последние сутки выявили 28 190 новых случаев заболевания. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 832 964. За минувшие 24 часа скончались 973 человека — это новый максимум с начала пандемии.