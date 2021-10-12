В России зафиксирован новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России снова обновился рекорд по смертям пациентов с COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировали 973 смерти пациентов с коронавирусом — таким образом, в стране снова обновился рекорд по летальным исходам. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

973 смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировали в России за сутки

Накануне, 11 октября, было зафиксировано 957 летальных исходов пациентов с COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии составляет 218 345 человек.

За последние сутки в стране зарегистрировали 28 190 новых заражений коронавирусом и 20 706 выздоровлений. Общее число заражений с начала пандемии составляет 7 832 964.