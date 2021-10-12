Российский профессор сравнил коронавирус с испанским гриппом

Ситуацию с COVID-19 можно сравнить с тем, как развивался испанский грипп в начале прошлого века, когда эпидемический подъем длился на протяжении трех лет. Об этом заявил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев, передает «Интерфакс».

«Природа его смягчила, длилось три года. Это естественное развитие вируса, его мутации, создание иммунных прослоек среди населения. Пока природа другого не придумала», — сказал специалист.

По его словам, испанский грипп, как и коронавирус, протекал тяжело и вызывал цитокиновый шторм. Яковлев добавил, что коронавирус может стать таким же сезонным заболеванием, как и грипп, и прививки от него надо будет делать каждый год.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что разработка новой вакцины от коронавируса нового типа будет нужна, если эффективность уже существующих препаратов снизится до 50 процентов и ниже. Он добавил, что рост числа заражений COVID-19 происходит из-за мутаций вируса.