Иммунолог назвал условие для разработки вакцины от COVID-19 нового типа

Разработка новой вакцины от коронавируса нового типа будет нужна, если эффективность уже существующих прививок снизится до 50 процентов и ниже. Такое условие назвал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, его цитирует ТАСС.

По его словам, мутация вируса, которая происходит непрерывно, ведет к тому, что он улучшается и учится бороться с коллективным иммунитетом.

«Вакцинация станет практически бессмысленной, и нужно будет делать новую вакцину. Нужно быстро вакцинироваться сейчас тем, что есть, чтобы не пройти еще один круг», — заявил Жемчугов.

Он добавил, что рост новых случаев COVID-19 происходит из-за мутаций вируса, которые значительно снизили эффективность вакцин от коронавируса. Иммунолог отметил, что сейчас стали чаще заболевать молодые люди.

Ранее Минздрав России одобрил начало клинических испытаний новый вакцины против коронавируса «Бетувакс-КоВ-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). В основе этого препарата находятся сферические частицы с поверхностным антигеном COVID-19. Разработчики отметили, что вакцину можно будет использоваться для вакцинации групп риска и ревакцинации.