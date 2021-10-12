Пульмонолог назвал способы для восстановления дыхания после COVID-19

Пульмонолог: для восстановления дыхания после COVID-19 нужно делать дыхательные тренировки

После перенесенного COVID-19 человек может столкнуться с нехваткой кислорода. О том, как восстановить дыхание после болезни, рассказал пульмонолог Александр Карабиненко, сообщает радио Sputnik.

По его словам, для каждого пациента подбирается специальная терапия.

«У одних остается длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остается затрудненный вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры», — рассказал Карабиненко.

Он отметил, что выявить проблемы с дыханием можно с помощью пульсоксиметра, который определяет насыщенность крови кислородом. Если этот показатель ниже 90 процентов, то стоит обратиться к врачу.

Ранее в Роспотребнадзора оценили длительность проблем с дыханием поcле коронавируса. Наталья Пшеничная рассказала, что время восстановления зависит от тяжести заболевания, физического состояния организма, наличия других заболеваний, а также объема и регулярности реабилитационных мероприятий. По ее словам, обычно проблемы наблюдаются в течение нескольких месяцев.

