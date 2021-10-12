В российском регионе введут самоизоляцию для невакцинированных пожилых граждан

В Башкортостане с 13 октября вводится обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет

В Башкортостане с 13 октября вводится обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет, которые не вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского региона Радия Хабирова.

Данное решение принято на основе анализа статистики смертности от коронавируса в республике. По словам главы региона, в основном погибшие — это люди старше 60 лет, имеющие тяжелые заболевания.

Как отмечает агентство, ранее в Башкирии ужесточили меры против COVID-19. Теперь для посещения торговых центров, библиотек, кинотеатров и театров, музеев и дворцов культуры необходимо иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе либо отрицательный ПЦР-тест.

Ранее власти Хакасии ввели новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Как заявил глава региона Валентин Коновалов, жители смогут посещать учреждения культуры и искусства, объекты спорта, кинотеатры, организации общественного питания, бани и сауны только при наличии сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией. Также отмечается, что несовершеннолетние смогут посещать указанные объекты только в сопровождении родителей или законных представителей с соответствующими сертификатами.