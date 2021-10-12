Еще один российский регион ужесточил меры борьбы с коронавирусом

Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о введении с 12 октября новых ограничений в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Согласно заявлению, жители смогут посещать учреждения культуры и искусства, объекты спорта, кинотеатры, организации общественного питания, бани и сауны только при наличии сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией. Также отмечается, что несовершеннолетние смогут посещать указанные объекты только в сопровождении родителей или законных представителей с соответствующими сертификатами.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с 15 октября в городе ужесточат меры против коронавируса. В частности, посещение всех общественных мест будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развозжаева, меры приходится ужесточать из-за низкого уровня вакцинации. Он уточнил, что на данный момент привились от COVID-19 140 тысяч жителей, и необходимо вакцинировать еще столько же. «В данной ситуации считаю эту меру достаточной и своевременной», — заключил он.