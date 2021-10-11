В Севастополе ужесточат меры против коронавируса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с 15 октября в городе ужесточат меры против коронавируса. В частности, посещение всех общественных мест будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, передает его слова РИА Новости.

Так, будет ограничен доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50 процентов, библиотеки и музеи.

По словам Развозжаева, меры приходится ужесточать из-за низкого уровня вакцинации. Он уточнил, что на данный момент привились от COVID-19 140 тысяч жителей, и необходимо вакцинировать еще столько же. «В данной ситуации считаю эту меру достаточной и своевременной», — заключил он.

Как сообщает Telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в Совете министров республики, регион также рассматривает возможность введения QR-кодов и обязательных ПЦР-тестов. Однако официально эта информация не подтверждена.

По данным на 11 октября, за все время в Севастополе было выявлено 32 929 случаев заражения коронавирусом, из них 247 — за последние сутки. При этом 29 149 человек уже выздоровели.