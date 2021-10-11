Огромные очереди за бесплатными экспресс-тестами в Москве сняли на видео

За бесплатными экспресс-тестами на Кутузовском проспекте Москвы выстроилась очередь

В Москве на Кутузовском проспекте около бизнес-центра «Президент Плаза» огромная очередь из желающих сделать бесплатный экспресс-тест на коронавирус попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Москва 24».

На кадрах видно очередь из нескольких десятков человек, которая выстроилась по тротуару вдоль БЦ «Президент Плаза».

Ранее сообщалось, что в Москве с 11 октября началось бесплатное экспресс-тестирование граждан на коронавирус. Его будут проводить в 20 общественных местах и МФЦ.

В столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что введение подобной меры позволит избежать локдауна.