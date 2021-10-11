Власти Москвы объяснили введение бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

Власти Москвы заявили, что введение бесплатного экспресс-тестирования горожан на COVID-19 может помочь избежать локдауна и объяснили, как будет проходить это тестирование. Информация об этом в понедельник, 11 октября, была опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса», — говорится в сообщении.

Если выявлять зараженных коронавирусом на ранней стадии, можно отложить или вовсе избежать ввод жестких ограничений, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, считают в оперштабе.

Отмечается, что пройти такое тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. С собой нужно иметь только паспорт или свидетельство о рождении для детей.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в 20 общественных местах и МФЦ Москвы начали проводить бесплатное экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Во всех точках предусмотрена понятная навигация — место экспресс-тестирования легко найти.