В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Заммэра Ракова: в Москве начали делать экспресс-тесты на COVID-19 в 20 общественных местах

В Москве в 20 общественных местах и МФЦ начали проводить бесплатное экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС.

Она уточнила, что сделать экспресс-тест можно в десяти центрах госуслуг «Мои документы» и еще десяти популярных общественных местах, среди которых ГУМ и фудмолл «Депо».

По словам Раковой, во время пандемии необходимо вовремя выявлять заболевание для того, чтобы быстро начинать лечение и предотвращать риск тяжелого течения COVID-19.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что с 1 октября всем пациентам в Москве с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тестирование на наличие антигена к коронавирусу. По ее словам, в июле врачи в тестовом режиме начали использовать такие экспресс-тесты для москвичей с симптомами ОРВИ.