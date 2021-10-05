Москвичам анонсировали введение массового ПЦР-тестирования

Собянин: через одну-две недели в Москве будет внедряться массовое ПЦР-тестирование

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с членами Правительства России заявил, что через одну-две недели в столице будет повсеместно внедряться массовое ПЦР-тестирование. Его слова во вторник, 5 октября, приводит «Интерфакс».

Градоначальник также связал большое число выявляемых случаев заражения коронавирусом в городе с высоким охватом тестирования.

Ранее Собянин отмечал, что ситуация с распространением коронавируса в городе вызывает тревогу. По его словам, заболеваемость выросла на 30 процентов.

По данным на 5 октября, за последние сутки в Москве выявлено 3 827 новых случаев COVID-19. Всего в России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 25 110 новых заражений.