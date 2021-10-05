В московских школах планируют ввести тесты на коронавирус

Мэр Москвы Собянин: в столичных школах планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19

В школах Москвы планируется ввести экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает ТАСС.

«Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников», — заявил градоначальник.

По его словам, в первую очередь это будет делаться в тех местах, где наблюдается быстрый рост заболеваемости COVID-19. Мэр отметил, что экспресс-тестирование необходимо для нормального режима работы школ в столице.

Ранее Собянин заявил, что через одну-две недели в столице будет повсеместно внедряться массовое ПЦР-тестирование.