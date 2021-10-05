Путин призвал вовремя проходить повторную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал жителей страны вовремя проходить повторную вакцинацию от COVID-19. По его словам, нельзя пропускать этот момент, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в противном случае ситуация может сложиться так, как в его окружении.

Ранее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин рассказал, что у него был высокий титр антител, и он не заразился коронавирусом, несмотря на общение с заболевшим. Кроме того, он отметил, что среди заболевших COVID-19 в его окружении был, в частности, адъютант, с которым он целый день проработал с утра до вечера. Всего в его окружении коронавирусом заразились порядка 30 человек, потому что «поздно ревакцинировались», добавил глава государства.