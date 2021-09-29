Путин посоветовал Эрдогану «Спутник V» для ревакцинации

Президент России Владимир Путин посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану при повторной вакцинации от COVID-19 использовать российский препарат «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Прощаясь с Эрдоганом после переговоров в Сочи, глава государства рассказал, что провел эксперимент над российской вакциной, которой он привился весной. По его утверждению, он целый день был с одним из адъютантов, позже получившим положительный тест на коронавирус, однако сам президент не заболел.

Эрдоган, в свою очередь, ответил, что уже сделал повторную прививку. «Тогда в следующий раз», — заключил Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что у него был высокий титр антител и он не заразился коронавирусом, несмотря на общение с заболевшим. Всего в его окружении COVID-19 заболели порядка 30 человек, потому что «поздно ревакцинировались», отметил глава государства.